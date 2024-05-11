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Сегодня, 17:50

«Зенит» — ЦСКА: Кассьерра, Сергеев и Тороп сыграют с первых минут, Акинфеев — на скамейке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра, Артур.

Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Коваленко, Васильев, Мантуан, Изидор, Педро.

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Агапов, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Лукин, Келлвен, Риванди, Глебов, Кисляк, Мендес, Айссауи, Мусаев, Давила.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
4
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«Зенит» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ

Министр спорта Татарстана заявил, что ему импонирует Рахимов на посту тренера «Рубина»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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