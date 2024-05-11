«Зенит» и ЦСКА встретятся в рамках матча 28-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 11 мая. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча чемпионата России бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — ЦСКА можно будет следить в матч-центре на нашем сайте.