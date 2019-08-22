Войцех Ковалевски: «Шюррле получает настоящий кайф от игры за «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски после матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) отметил игру новичка красно-белых полузащитника Андре Шюррле.

— Начал он в «Спартаке» очень резво, — приводят «РИА «Новости» слова Ковалевски. — Мы знаем много примеров, когда карьера футболистов даже топового уровня развивалась не так, как все предрекали. Мы не знаем всех причин, почему Шюррле, обладающий высоким классом, не заиграл в Англии. С другой стороны, это сейчас и не важно. Ему было суждено попасть в «Спартак», найти свое место и почувствовать себя полезным для команды игроком, продемонстрировать свои сильные качества.

Уверен, Андре получает настоящий кайф от игры за «Спартак», от того, что у него получается. Этому рады и тренерский штаб с болельщиками, в клуб пришел человек, который дает результат и показывает отличный футбол. Учитывая, что Шюррле прошел школу бундеслиги, сомневаться в том, что он готов к интенсивному режиму, не приходится.

«Спартак» арендовал Шюррле у «Боруссии» на один сезон с возможностью выкупа. Футболист выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии.

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