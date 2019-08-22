РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Войцех Ковалевски: «Шюррле получает настоящий кайф от игры за «Спартак»

09:40
Теги:

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски после матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) отметил игру новичка красно-белых полузащитника Андре Шюррле.

— Начал он в «Спартаке» очень резво, — приводят «РИА «Новости» слова Ковалевски. — Мы знаем много примеров, когда карьера футболистов даже топового уровня развивалась не так, как все предрекали. Мы не знаем всех причин, почему Шюррле, обладающий высоким классом, не заиграл в Англии. С другой стороны, это сейчас и не важно. Ему было суждено попасть в «Спартак», найти свое место и почувствовать себя полезным для команды игроком, продемонстрировать свои сильные качества.

Уверен, Андре получает настоящий кайф от игры за «Спартак», от того, что у него получается. Этому рады и тренерский штаб с болельщиками, в клуб пришел человек, который дает результат и показывает отличный футбол. Учитывая, что Шюррле прошел школу бундеслиги, сомневаться в том, что он готов к интенсивному режиму, не приходится.

«Спартак» арендовал Шюррле у «Боруссии» на один сезон с возможностью выкупа. Футболист выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 5810
Все опросы
Кто забил лучший гол 6-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190822/1557770596.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир