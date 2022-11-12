«Урал» — «Факел»: видеообзор матча РПЛ

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«Факел» на выезде проиграл «Уралу» со счетом 0:2 в матче 17-го тура РПЛ.

Голы в составе команды из Екатеринбурга забили Андрей Егорычев и Иллой-Айет Эммерсон.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков), «Урал» находится на 10-й строчке (21 очко).