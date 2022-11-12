Президент «Урала» Иванов: «Очень довольны, что выбрались и немного отошли от зоны вылета»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» результаты команды после 17 туров в чемпионате России по футболу. 12 ноября команда Виктора Гончаренко обыграла «Факел» (2:0) в РПЛ.

«Конечно, второй половиной первого круга чемпионата мы довольны! Начало было очень плохим, нам можно было всем поставить единицу. Сейчас мы очень довольны, что выбрались и немного отошли от зоны вылета. На какое место может расчитывать «Урал» по итогам чемпионата? Мы идем от игры к игре. Будем стараться в каждом матче показывать очень хороший футбол», — сказал Иванов «СЭ».

После 17-го тура РПЛ команда Виктора Гончаренко поднялась на 10-е место (21 очко).