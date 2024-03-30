Абаскаль объяснил невыход Угальде в стартовом составе «Спартака» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему форвард Манфред Угальде остался в запасе в игре с «Уралом» (0:0) в 22-м туре РПЛ.

— У него небольшая травма, — сказал тренер красно-белых. — Он не тренировался с командой. В среду проводил матч и получил небольшую травму. Сегодня утром мы общались, он чувствовал себя хорошо, но не на сто процентов. Сейчас, особенно когда будет много матчей, подобные ошибки недопустимы, потому что из-за травмы можно потерять игрока.

— Какое Ваше впечатление от игры Угальде, Мартинса и Медины?

— На Медину я разозлился, потому что о таких моментах я говорил с ребятами в перерыве. Надо смотреть, когда ты бьешь и в это время отдавать передачу, у нас были свободные игроки, такие ситуации возникали, мы повторяли это. Поэтому я разозлился, когда это повторилось. Выход Мартинса на замену был обусловлен теми качествами, о которых мы знаем. На последних минутах он часто бывает хорош, хорошо бежит и находит пространство для передачи, мы могли использовать его качество при угловых, штрафных. Расчет был на это, чтобы таким образом изменить ход игры.

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

(Софья Грецкая)