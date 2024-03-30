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Абаскаль объяснил невыход Угальде в стартовом составе «Спартака» в матче с «Уралом»

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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему форвард Манфред Угальде остался в запасе в игре с «Уралом» (0:0) в 22-м туре РПЛ.

— У него небольшая травма, — сказал тренер красно-белых. — Он не тренировался с командой. В среду проводил матч и получил небольшую травму. Сегодня утром мы общались, он чувствовал себя хорошо, но не на сто процентов. Сейчас, особенно когда будет много матчей, подобные ошибки недопустимы, потому что из-за травмы можно потерять игрока.

— Какое Ваше впечатление от игры Угальде, Мартинса и Медины?

— На Медину я разозлился, потому что о таких моментах я говорил с ребятами в перерыве. Надо смотреть, когда ты бьешь и в это время отдавать передачу, у нас были свободные игроки, такие ситуации возникали, мы повторяли это. Поэтому я разозлился, когда это повторилось. Выход Мартинса на замену был обусловлен теми качествами, о которых мы знаем. На последних минутах он часто бывает хорош, хорошо бежит и находит пространство для передачи, мы могли использовать его качество при угловых, штрафных. Расчет был на это, чтобы таким образом изменить ход игры.

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

(Софья Грецкая)

Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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