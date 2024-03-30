Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:57

Абаскаль — о матче «Спартака» с «Уралом»: «Командный дух был агрессивным»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Он отметил, что игроки команды торопились открыть счет.

— Сегодня команда хорошо поработала на поле, хороший настрой, доминировали на поле. Командный дух был агрессивным. В финальной части нам не хватило в завершении. Соперник практически не заходил в нашу штрафную, создавал очень мало в атаке, мы говорили об этом в перерыве с командой, когда был момент для удара, возможно, нужно было отдавать пасс. Команда обороны соперника действует достаточно статично и можно было находить эти варианты. К сожалению, мы их не нашли, надо прибавлять в этом. Возможно ребята слишком хотели открыть счет, забить, торопились. Тем не менее, мы благодарны ребятам за работу, за их настрой, за отношение, за те недели, которые мы готовились в подготовке к этому матчу. К следующему матчу необходимо поправить этот момент. Все было хорошо, за исключением завершающей части.

— Перед матчем, вы сказали, что стартовый состав Вам помогает определять Бог? Как вы с ним советуетесь?

 — Это личная реакция.

 — Вы были в Храме Христа Спасителя? Пора ли его посетить?

 — Я не католик и не христианин. Может быть, у меня другой Бог, в которого я верю. Вы знаете кем я не являюсь, в отличие от других? Я не лжец, я не говорю неправду. Вот в чем разница.

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
4
4
Читайте также
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Локомотив» - в полуфинале Кубка Гагарина! «Авангард» не спасли ни суперсейв вратаря, ни безумный рык тренера
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Абаскаль прокомментировал фол на Зиньковском
Ещенко: «Соглашусь с тем, что сегодня была игра не уровня «Спартака»
Абаскаль объяснил невыход Угальде в стартовом составе «Спартака» в матче с «Уралом»
Чернов — о Дуарте: «Он ударился головой. Наверное, у него небольшое сотрясение»
Ещенко — о реализации «Спартака»: «Отсутствие Промеса — потеря, но и в «Спартаке» люди не просто так набраны»
Защитник «Спартака» Чернов: «Урал» немного неприятная для нас команда»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернов — о Дуарте: «Он ударился головой. Наверное, у него небольшое сотрясение»

Абаскаль объяснил невыход Угальде в стартовом составе «Спартака» в матче с «Уралом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости