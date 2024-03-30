Ещенко: «Соглашусь с тем, что сегодня была игра не уровня «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых в матче 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

«Соглашусь с тем, что сегодня была игра не уровня «Спартака». Ты должен понимать, какой у тебя статус и клуб, какие перед тобой стоят задачи. Любой игрок, который выходит на поле, должен доказывать, что он не просто так в «Спартаке». Игру ставит тренер, а игроки должны исполнять его указания и показывать свои качества. Пока нет такого доминирования, которое было раньше, даже когда при Абаскале играли в атакующий футбол — тогда был пробел в защите, но в атаке проблем не было. А сейчас и не пропускают, и не забивают», — сказал Ещенко «СЭ».

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

«Урал» прервал серию из четырех поражений в РПЛ подряд. Клуб из Екатеринбурга с 20 очками занимает 13-ю строчку.