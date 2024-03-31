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Тренер «Краснодара» Мусаев остался недоволен частью игры с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что команда могла сыграть лучше в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

Игра проходила на «РЖД Арене» в Москве и завершилась ничьей — 1:1.

«Было большое количество моментов, обе команды хотели победить. В первом тайме у нас не все получилось, особенно в середине поля. Во втором тайме у нас все получалось, мы могли забивать много и имели моменты, но пропустили гол из-за ошибки в перестроении. Я недоволен первым таймом, не хватало активности у защитников в приеме, не было компактности», — цитирует Мусаева «Газета.Ru».

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы чемпионата России «Зенита» на 1 очко.

Источник: Газета.Ru
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Мурад Мусаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Факел – Оренбург
 0 : 0
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Рубин – Ахмат
 2 : 1
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