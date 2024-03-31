Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

31 марта, 23:43

Мусаев рассказал, что бы он хотел изменить в «Краснодаре» после Ивича

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что бывший главный тренер «быков» Владимир Ивич проделал большую работу в команде.

«Команда в хорошем состоянии, мой коллега провел хорошую работу. Просто у каждого тренера есть свое видение, мне бы хотелось играть в чуть более быстрый и вертикальный футбол, чтобы мяч ходил быстрее», — цитирует Мусаева «Газета.Ru».

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича, который возглавлял команду с января 2023 года. Мусаев ранее уже тренировал краснодарцев с 2018 по 2021 год. В системе клуба он работал с 2005 года.

После 21 матча РПЛ «быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы чемпионата «Зенита» на 1 очко.

Источник: Газета.Ru
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
2
0
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Булыкин: «Локомотив» мог и выиграть у «Краснодара»
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Зенит» еще будет терять очки. Но способен ли «Краснодар» этим воспользоваться?
Наумов — о ничьей «Локомотива» с «Краснодаром»: «Результат никуда не годится»
Тренер «Краснодара» Мусаев остался недоволен частью игры с «Локомотивом»
РПЛ направит 18 миллионов рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Краснодара» Мусаев остался недоволен частью игры с «Локомотивом»

Наумов — о ничьей «Локомотива» с «Краснодаром»: «Результат никуда не годится»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости