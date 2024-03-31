РПЛ направит 18 миллионов рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе»

РПЛ по итогам 22-го тура чемпионата России направит 18 миллионов рублей в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее стало известно о благотворительной акции, в ходе которой за каждый забитый гол в 22-м туре РПЛ лига и партнеры переведут в общественную организацию «Российский Красный Крест» 1 миллион рублей. По итогам матчей клубы отметились 18 раз.

Все матчи 22-го тура РПЛ начинались с минуты молчания в память о жертвах теракта.