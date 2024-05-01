Файзуллаев не сыграет в финале Кубка Азии U-23. Он возвращается в ЦСКА

Федерация футбола Узбекистана сообщила, что полузащитник национальной команды и ЦСКА Аббосбек Файзуллаев возвращается в расположение клуба.

«Еще один наш легионер отправляется в распоряжение клуба. Аббосбек Файзуллаев, внесший достойный вклад в исторический результат нашей сборной на Кубке Азии U-23, в соответствии с соглашением направляется в Москву для подготовки к следующим важным играм. УФА выражает благодарность клубу ЦСКА за помощь нашему легионеру попасть в сборную для отбора на Олимпиаду», — написано в заявлении Федерации футбола Узбекистана.

29 апреля сборная Узбекистана с Файзуллаевым вышла в финал Кубка Азии U23 и завоевала путевку на Олимпиаду в Париже. Команда впервые в истории отправится на Игры.

В финале Кубка Азии U-23 Узбекистан сыграет с Японией. Матч пройдет 3 мая в Дохе.