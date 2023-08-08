Травма Макарова оказалась несерьезной. Барриоса вряд ли дисквалифицируют больше, чем на три матча

Как стало известно «СЭ», сегодняшнее обследование не выявило у футболиста «Динамо» Дениса Макарова серьезного повреждения после фола Вильмара Барриоса в воскресном матче, за который колумбиец был удален.

Динамовец во вторник провел тренировку, не исключено его участие в кубковой встрече с «Краснодаром» 9 августа.

Таким образом, КДК РФС вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше, чем на три матча, что грозило бы колумбийцу в случае травмы Макарова.