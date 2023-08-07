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Судейство

Сегодня, 21:40

Полузащитнику «Зенита» Барриосу грозит дисквалификация на срок от 3 до 6 матчей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник Вильмар Барриос, удаленный в игре 3-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» (2:3), может пропустить не только важнейший матч первой части турнира — в 5-м туре 20 августа со «Спартаком». В соответствии с дисциплинарным регламентом ему грозит дисквалификация на срок до шести встреч РПЛ.

Зенитовец получил в воскресенье красную карточку за «серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч».

Серьезное нарушение правил игры наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей. То есть существует «вилка» — от одной до трех игр.

При этом в дисциплинарном регламенте есть еще один важный пункт. В нем говорится, что «если нарушение повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на три матча». То есть в таком случае «вилки» нет.

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А «если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможность принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на три матча».

Как сообщили «СЭ» в «Динамо», Денис Макаров, на котором сфолил Барриос, получил травму. Во вторник, 8 августа, ему предстоит обследование. Понятно, что от его результатов и состояния здоровья футболиста зависит вердикт контрольно-дисциплинарного комитета.

Вильмар Барриос
Футбол
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ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
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Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
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Пари НН – Ахмат
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Пари Нижний Новгород

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Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

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