Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал судейство в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи» (2:4). После финального свистка специалист получил красную карточку.

— Сами все видели, чего тут говорить, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Не знаю, ошибки это судейские или не ошибки, не знаю.

— Почему было много карточек?

— Много карточек у кого? У нашей команды. А у другой немного. Я спросил, почему у Козлова карточка за высоко поднятную ногу, а у Хасимото нет. Он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается. И он уже показал красную.

— Закономерная победа «Сочи»?

— Для вас — да. Для меня — нет.