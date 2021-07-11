Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче турнира Кубок Матч-Премьер против «Сочи» — 3:0.

На 62-й минуте встречи форвард отправил мяч в сетку ударом с левого фланга из-за пределов штрафной в дальний для себя угол.

? That's just disrespectful, it's so good to have you back Sasha...#SpartakSochi | ? 3-0 ?? pic.twitter.com/wX5Ufp3Y2m — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 11, 2021

Соболев проводит первый для себя матч во время предсезонной подготовки. Футболист возобновил тренировки с клубом 7 июля.