«Спартак» — «Сочи»: Соболев довел счет до разгромного ударом в дальний угол из-за пределов штрафной
19:23
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче турнира Кубок Матч-Премьер против «Сочи» — 3:0.
На 62-й минуте встречи форвард отправил мяч в сетку ударом с левого фланга из-за пределов штрафной в дальний для себя угол.
? That's just disrespectful, it's so good to have you back Sasha...#SpartakSochi | ? 3-0 ?? pic.twitter.com/wX5Ufp3Y2m— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 11, 2021
Соболев проводит первый для себя матч во время предсезонной подготовки. Футболист возобновил тренировки с клубом 7 июля.
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