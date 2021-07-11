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«Спартак» — «Сочи»: Соболев довел счет до разгромного ударом в дальний угол из-за пределов штрафной

19:23
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче турнира Кубок Матч-Премьер против «Сочи» — 3:0.

На 62-й минуте встречи форвард отправил мяч в сетку ударом с левого фланга из-за пределов штрафной в дальний для себя угол.

Соболев проводит первый для себя матч во время предсезонной подготовки. Футболист возобновил тренировки с клубом 7 июля.

Спартак — Сочи

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Иван Торопцев все материалы автора

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