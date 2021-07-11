Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Карлсруэ»

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Карлсруэ» (3:1).

Дубль в составе победителей сделал Сердар Азмун. Также отличился Даниил Кузнецов. У немецкого клуба с пенальти забил Жером Гондорф.

«Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России.

Товарищеский матч

«Карлсруэ» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 1:3 (0:2)

Голы: Азмун, 13 (0:1). Азмун, 39 (0:2). Гондорф, 52 — с пенальти (1:2). Кузнецов, 80 (1:3).

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос (Круговой, 62), Чистяков (Шамкин, 86), Ракицкий (Белохонов, 86), Сутормин (Караваев, 46), Вендел (Кузнецов, 79), Кузяев (Кравцов, 46), Мостовой (Оздоев, 46), Дриусси (Дзюба, 46), Азмун (Ерохин, 62), Малком (Скроботов, 86).

11 июля. Карлсруэ. Стадион «Вильдпарк».