«Спартак» проиграл первый официальный матч под руководством Руя Витории
22:13
«Спартак» уступил «Рубину» (0:1) в матче первого тура Тинькофф РПЛ. Команда потерпела первое поражение в официальном матче под руководством нового главного тренера Руя Витории.
Португальский специалист возглавил команду перед началом нового сезона. Он заменил на посту главного тренера Доменико Тедеско.
Единственный мяч на 49-й минуте забил Илья Самошников.
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