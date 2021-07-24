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«Спартак» проиграл первый официальный матч под руководством Руя Витории

22:13
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» уступил «Рубину» (0:1) в матче первого тура Тинькофф РПЛ. Команда потерпела первое поражение в официальном матче под руководством нового главного тренера Руя Витории.

Португальский специалист возглавил команду перед началом нового сезона. Он заменил на посту главного тренера Доменико Тедеско.

Единственный мяч на 49-й минуте забил Илья Самошников.

Рубин — Спартак

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