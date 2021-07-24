Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

«Рубин» — «Спартак»: почему Безбородов не назначил пенальти в спартаковские ворота?

22:06
«Рубин» — «Спартак»: почему Безбородов не назначил пенальти в спартаковские ворота. «Рубин» — «Спартак»: почему Безбородов не назначил пенальти в спартаковские ворота.
«Рубин» — «Спартак»: почему Безбородов не назначил пенальти в спартаковские ворота.
Теги:

На 79-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Спартак» арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, назначив штрафной, а не 11-метровый удар, и наказав Николая Рассказова желтой карточкой. Могло показаться, что спартаковский защитник сфолил в борьбе с Ильей Самошниковым в своей штрафной площади, но это не так. Нарушение правил произошло вне пределов штрафной. Правоту арбитра подтвердили его видеоассистенты Алексей Сухой и Николай Еремин.

Рубин — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» — «Спартак»: правильно ли отменен гол Жиго, и имел ли право вмешаться ВАР?
Врач развеял популярные мифы о растворимом кофе
Захарова хлестко ответила на нападки украинского журналиста в адрес РФ
Кто и зачем насильно упрятал актрису Окуневскую в тюрьму
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры