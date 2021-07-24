На 79-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Спартак» арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, назначив штрафной, а не 11-метровый удар, и наказав Николая Рассказова желтой карточкой. Могло показаться, что спартаковский защитник сфолил в борьбе с Ильей Самошниковым в своей штрафной площади, но это не так. Нарушение правил произошло вне пределов штрафной. Правоту арбитра подтвердили его видеоассистенты Алексей Сухой и Николай Еремин.