Безбородов не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Арсеналом»

«Спартак» встречается с «Арсеналом» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

На 11-й минуте главный арбитр Владислав Безбородов не назначил пенальти в ворота гостей после подсказки ВАР. Защитник «Арсенала» Артем Сокол, пытаясь прервать прострел, возможно, сделал накладку нападающему хозяев Александру Соболеву. После просмотра видеоповтора Безбородов решил, что нарушения правил не было.