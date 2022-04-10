Полузащитник «Крыльев Советов»: «Нужно было прервать череду поражений»

18-летний полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко дебютировал в стартовом составе команды в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

— Эмоции положительные. Рад, что мы выиграли, заработали важнейшие три очка. Игра была принципиальная. Мы все довольны, все молодцы. Ребята — красавцы.

— Волнение ушло после первого касания?

— Первое касание у меня было неточное. Но потом успокоился и вошел в игру. Могу лучше. Буду прибавлять.

— Команде пришлось много поездить на этой неделе. Накопилась усталость?

— Тяжеловато было. Сначала до Ставрополя, потом на автобусе в Ростов-на-Дону, потом также обратно, а затем сюда. Спасибо медицинскому персоналу, они были с нами, помогли хорошо восстановиться и подготовиться к игре.

— После двух поражений насколько было важно победить? Давило ли это психологически?

— Я так не думаю. Мы вышли спокойно. Нужно было прервать череду поражений, хорошо, что удалось это сделать.

— Для тебя в молодом возрасте выход в стартовом составе в премьер-лиге. Что говорили ребята, как поддерживала команда?

— Говорили быть спокойнее, не заигрываться. Играть проще, одного обыграл — отдал.