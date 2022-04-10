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Полузащитник «Крыльев Советов»: «Нужно было прервать череду поражений»

18-летний полузащитник «Крыльев Советов» дебютировал в стартовом составе команды
Иван Шитик
Корреспондент
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18-летний полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко дебютировал в стартовом составе команды в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

— Эмоции положительные. Рад, что мы выиграли, заработали важнейшие три очка. Игра была принципиальная. Мы все довольны, все молодцы. Ребята — красавцы.

— Волнение ушло после первого касания?

— Первое касание у меня было неточное. Но потом успокоился и вошел в игру. Могу лучше. Буду прибавлять.

— Команде пришлось много поездить на этой неделе. Накопилась усталость?

— Тяжеловато было. Сначала до Ставрополя, потом на автобусе в Ростов-на-Дону, потом также обратно, а затем сюда. Спасибо медицинскому персоналу, они были с нами, помогли хорошо восстановиться и подготовиться к игре.

— После двух поражений насколько было важно победить? Давило ли это психологически?

— Я так не думаю. Мы вышли спокойно. Нужно было прервать череду поражений, хорошо, что удалось это сделать.

— Для тебя в молодом возрасте выход в стартовом составе в премьер-лиге. Что говорили ребята, как поддерживала команда?

— Говорили быть спокойнее, не заигрываться. Играть проще, одного обыграл — отдал.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Крылья Советов
Голы
Зиньковский, 53 (0:1)
Урал
Помазун Гогличидзе Мамин Герасимов Егорычев (Юшин, 85) Аугустыняк (Подберезкин, 86) Гаджимурадов (Железнов, 77) Колесниченко (Мишкич, 59) Шатов (Евсеев, 85) Магомадов Бикфалви
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Гапонов Ежов (Липовой, 86) Глушенков (Якуба, 73) Зиньковский (Пиняев, 73) Сарвели (Витюгов, 81) Коваленко (Цыпченко, 73)
Предупреждения
Герасимов 3’, Магомадов 28’, Шатов 39’, Аугустыняк 57’, Мишкич 65’  -  Бейл 24’, Сарвели 76’
Удаления
Герасимов 84’ (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Фролов (Москва) Усачев (Ростов-на-Дону) Турбин (Дмитров)

Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19513

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Арсенал Т 0
Перерыв

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
0
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 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
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4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
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