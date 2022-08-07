«Сочи» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд

«Сочи» в рамках 4-го тура чемпионата России на своем поле примет «Нижний Новгород». Стали известны стартовые составы команд на эту игру.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Мелкадзе, Сарвели.

Запасные: Заболотный, Юрганов, Миладинович, Кравцов, Мартовой, Шипунов, Батырев, Жоаозиньо.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Агапов, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Суклейманов, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Каккоев, Масоэро, Рыбчинский, Кобесов, Шильцов, Майга, Кротов.