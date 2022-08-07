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Бородюк: «Когда ты проигрываешь, какое может быть настроение?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Химок» (1:3).

— Можно играть хорошо в отдельных эпизодах, можно играть в содержательный футбол и иметь моменты, но если нет результата, то и ощущается общее неудовлетворение от игры. Хорошие подходы были, но их нужно доводить до конца. Такая ситуация связана с психологией и мастерством.

— 10 минут во втором тайме вы провели очень хорошо! Но почему только 10?

— Будем разбирать игру, делать анализ. Ошиблись в обороне, но оборона состоит из всех игроков — нужно смотреть всю цепочку. Планировали, что замены усилят команду во втором тайме, но идея не сработала. Наши «ветераны» хорошо провели половину матча, потом немного подустали, и мы хотели освежить игру, предоставить шанс молодым.

— По качеству игры «Торпедо» ничуть не уступало «Химкам». Но беспокоят пропущенные голы, в прошлом сезоне в ФНЛ такие не пропускали...

— Мы ждем наших центральных защитников: Илья Кутепов уже набирает форму в общей группе, Леша Шумских пока индивидуально, но тоже скоро.

— Почему вы ставите Игоря Лебеденко в стартовый состав?

— Это также было по плану. С Игорем у нас есть целостность игры и ее структура. Он очень грамотный футболист и отлично взаимодействует с Рязанцевым. Пока эта связка работала, план работал. Потом, повторюсь, решили усилить игру и выпустить скоростных футболистов. По статистике предыдущие 3 матча мы не уступаем ни в скорости, ни в километраже. Единственное, в чем мы уступаем, это в единоборствах. И нужно выходить более уверенными на поле. Ребята старались, они много трудятся, но, к сожалению, допускают ошибки. Будем работать над этим. В дальнейшем будет гораздо лучше!

— Какая в команде сейчас атмосфера?

— Когда ты проигрываешь, какое может быть настроение? А в целом, надо просто исправлять ошибки, которые мы допускаем все вместе.

Источник: https://torpedo.ru/news/44301/
Александр Бородюк
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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