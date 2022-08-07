Бородюк: «Когда ты проигрываешь, какое может быть настроение?»
Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Химок» (1:3).
— Можно играть хорошо в отдельных эпизодах, можно играть в содержательный футбол и иметь моменты, но если нет результата, то и ощущается общее неудовлетворение от игры. Хорошие подходы были, но их нужно доводить до конца. Такая ситуация связана с психологией и мастерством.
— 10 минут во втором тайме вы провели очень хорошо! Но почему только 10?
— Будем разбирать игру, делать анализ. Ошиблись в обороне, но оборона состоит из всех игроков — нужно смотреть всю цепочку. Планировали, что замены усилят команду во втором тайме, но идея не сработала. Наши «ветераны» хорошо провели половину матча, потом немного подустали, и мы хотели освежить игру, предоставить шанс молодым.
— По качеству игры «Торпедо» ничуть не уступало «Химкам». Но беспокоят пропущенные голы, в прошлом сезоне в ФНЛ такие не пропускали...
— Мы ждем наших центральных защитников: Илья Кутепов уже набирает форму в общей группе, Леша Шумских пока индивидуально, но тоже скоро.
— Почему вы ставите Игоря Лебеденко в стартовый состав?
— Это также было по плану. С Игорем у нас есть целостность игры и ее структура. Он очень грамотный футболист и отлично взаимодействует с Рязанцевым. Пока эта связка работала, план работал. Потом, повторюсь, решили усилить игру и выпустить скоростных футболистов. По статистике предыдущие 3 матча мы не уступаем ни в скорости, ни в километраже. Единственное, в чем мы уступаем, это в единоборствах. И нужно выходить более уверенными на поле. Ребята старались, они много трудятся, но, к сожалению, допускают ошибки. Будем работать над этим. В дальнейшем будет гораздо лучше!
— Какая в команде сейчас атмосфера?
— Когда ты проигрываешь, какое может быть настроение? А в целом, надо просто исправлять ошибки, которые мы допускаем все вместе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
5
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
6
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
7
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
8
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
14
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|0 : 2
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0