«Сочи» — «Крылья Советов»: видео голов матча

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Сочи» в матче 17-го тура РПЛ — 2:0.

71-я минута, Ежов — 0:1

90+3-я минута, Гарре (пен.) — 0:2

«Крылья Советов» (29 очков) поднялись на третье место в РПЛ. «Сочи» (10) продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре самарцы 9 декабря на выезде сыграют со «Спартаком». «Сочи» на день позже дома примет «Оренбург».