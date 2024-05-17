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Сегодня, 13:58

Прудников: «Динамо» уже сделало невозможное, теперь все зависит только от них»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Александр Прудников оценил чемпионские амбиции московской команды и «Краснодара» на финише текущего сезона РПЛ.

«Они, можно сказать, сделали невозможное: уже конец чемпионата, они вырвались на первую строчку, и сейчас все зависит только от них. Как мы видели, и «Краснодар» был на первой строчке — сам с нее улетел, потому что не выиграл. В этом году и «Краснодар», и «Динамо» могли стать чемпионами, все зависит только от них. Конечно, это будет большой подарок для болельщиков «Динамо» и для самих игроков», — цитирует Прудникова Metaratings.ru.

После 28 туров «Динамо» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На втором месте располагается «Зенит» (51 балл). «Краснодар» идет третьим (50).

Источник: Metaratings.ru
Александр Прудников
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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 23 1 4
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Пари Нижний Новгород

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