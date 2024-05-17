Прудников: «Динамо» уже сделало невозможное, теперь все зависит только от них»

Бывший нападающий «Динамо» Александр Прудников оценил чемпионские амбиции московской команды и «Краснодара» на финише текущего сезона РПЛ.

«Они, можно сказать, сделали невозможное: уже конец чемпионата, они вырвались на первую строчку, и сейчас все зависит только от них. Как мы видели, и «Краснодар» был на первой строчке — сам с нее улетел, потому что не выиграл. В этом году и «Краснодар», и «Динамо» могли стать чемпионами, все зависит только от них. Конечно, это будет большой подарок для болельщиков «Динамо» и для самих игроков», — цитирует Прудникова Metaratings.ru.

После 28 туров «Динамо» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На втором месте располагается «Зенит» (51 балл). «Краснодар» идет третьим (50).