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Канчельскис назвал Тюкавина и Глушенкова главными открытиями РПЛ в сезоне-2023/24

Владислав Корегин
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос о главных открытиях РПЛ в сезоне-2023/24.

«Даже до завершения чемпионата могу сразу сказать, что в этом сезоне РПЛ очень приятно удивил Тюкавин своей игрой. Также неплохо показал себя Глушенков из «Локомотива». Но применительно к этим ребятам нужно посмотреть, насколько стабильны они будут. В этом сезоне они, безусловно, выделяются, но увидим, что будет в следующем. Если они и будущий год проведут так же ударно, то с уверенностью смогу сказать, что это действительно классные футболисты», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

В текущем сезоне Константин Тюкавин отыграл 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. На счету Максима Глушенкова 8 забитых мячей и 20 голевых передач в 36 сыгранных встречах в составе «Локомотива».

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
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1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
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