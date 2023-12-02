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Сегодня, 18:30

«Пари НН» — «Урал»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Пари НН» сыграет с «Уралом» в российской премьер-лиге 2 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «Урал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Пари НН» встретится с «Уралом» в 17-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 2 декабря. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Урал» можно в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 19.25 мск. Также матч будет доступен по платной подписке в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.

Нижегородцы занимают 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в их активе — 21 очко. Команда Виктора Гончаренко с 19 баллами располагается на 12-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Урал

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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