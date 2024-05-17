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Сегодня, 12:46

Адвокат Бушманов считает хорошим знаком, что Промеса освободили из-под стражи

Константин Белов
Корреспондент
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Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию издания Het Parool, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса отпустили на свободу под подписку о невыезде из ОАЭ.

Ранее «СЭ» также сообщил, что в деле Промеса не произошло изменений, несмотря освобождение футболиста из-под стражи в Дубае.

«То, что суд, рассматривающий ход об экстрадиции, изменил меру пресечения Промесу, не означает однозначно благополучное для него завершение юридической процедуры. Однако такое отношение суда к вопросу о мере пресечения, уже может косвенно свидетельствовать, что не все так однозначно с заявленным ходатайством об экстрадиции. Возможно, дубайская сторона затребует дополнительные аргументы его обоснования. Процедура рассмотрения может растянуться на неопределенно долгое время. Если Квинси будет строго соблюдать все установленные судом ограничения и не нарушать законодательство и обычаи ОАЭ, то шанс на положительный для него исход значительно повысится», — сказал Бушманов «СЭ».

Зимой 2024 года Промес отправился в Дубай на сборы вместе со «Спартаком», но не смог вернуться с командой в Москву. Позднее стало известно, что футболист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Игрок был задержан местной полицией в аэропорту, когда собирался улетать в Москву.

В марте Промес был помещен под стражу в ОАЭ, в то же время прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока. На родине футболист приговорен к 7,5 годам заключения.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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