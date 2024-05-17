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Сегодня, 14:05

Козлов: «Между мной и Аршавиным нет никакого баттла. Если встречу, пожму ему руку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Данила Козлов в комментарии для «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с членом правления «Зенита» Андреем Аршавиным.

Ранее 19-летний футболист, отвечая на вопрос о критике со стороны Аршавина, заявил: «Пусть еще что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Он назвал меня наглым? Аршавин тоже наглый. Можете ему так и передать».

«Состоялась ли встреча с Аршавиным (Андрей Аршавин присутствовал на матче «Балтика» — «Спартак» в Калининграде — прим. «СЭ»)? Нет, не виделись. Есть ли нам, о чем поговорить? Да нет, особо нет. А о чем обращаться? Он — эксперт, я — футболист. Конечно, он хороший футболист и неплохой эксперт. Между нами баттл? Никакого баттла нет. У нас все отлично. Если я его встречу, пожму руку», — сказал Козлов «СЭ».

Козлов является воспитанником академии «Зенита». Игрок перешел в «Балтику» в январе 2024 года.

В текущем сезоне форвард отыграл за калиниградский клуб 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
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 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
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 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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