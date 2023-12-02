«Сочи» — «Крылья Советов»: Москалев не вынес сочинцам четыре предупреждения

В ходе матча 17-го тура чемпионата России «Сочи» — «Крылья Советов» (0:2) судья Владимир Москалев ошибочно не вынес четыре предупреждения игрокам команды хозяев.

На 18-й минуте он не наказал желтой карточкой Юрия Медведева, который задержал Романа Ежова и сорвал перспективную атаку.

На 25-й минуте избежал предупреждения Марсело, ударивший Владимира Писарского шипами в голеностоп.

На 38-й минуте Москалев не зафиксировал нарушение правил со стороны Артура Юсупова, продолжил игру и не показал желтую карточку сочинцу за фол на Писарском.

На 74-й минуте судья не прибег к дисциплинарной санкции в отношении Кирилла Заики.