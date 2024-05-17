На матч «Динамо» с «Крыльями» продано более 20 тысяч билетов. Возможен аншлаг

На матче «Динамо» с «Крыльями советов» в 29-м туре РПЛ может быть аншлаг

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«На игру продано уже более 20 000 билетов», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Таким образом, на матче очень вероятен аншлаг: общая вместимость «ВТБ Арены» составляет 25 716 посадочных мест .

В свободной продаже остались только билеты на трибуну В, которые были пущены дополнительно в связи с ажиотажем. Отметим, что игру посетят многие звездные болельщики бело-голубых, чтобы поддержать «Динамо» в борьбе за золото: Евгения Медведева, Дмитрий Маликов, Павел Деревянко, Камиль Ларин, Лев Лещенко и другие. Блогер Влад А4 Бумага проведет автограф-сессию перед игрой.

Матч между командами пройдет 18 мая на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Динамо» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (40) располагаются на 8-й позиции.