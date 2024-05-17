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Сегодня, 13:03

На матч «Динамо» с «Крыльями» продано более 20 тысяч билетов. Возможен аншлаг

На матче «Динамо» с «Крыльями советов» в 29-м туре РПЛ может быть аншлаг
Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«На игру продано уже более 20 000 билетов», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Таким образом, на матче очень вероятен аншлаг: общая вместимость «ВТБ Арены» составляет 25 716 посадочных мест .

В свободной продаже остались только билеты на трибуну В, которые были пущены дополнительно в связи с ажиотажем. Отметим, что игру посетят многие звездные болельщики бело-голубых, чтобы поддержать «Динамо» в борьбе за золото: Евгения Медведева, Дмитрий Маликов, Павел Деревянко, Камиль Ларин, Лев Лещенко и другие. Блогер Влад А4 Бумага проведет автограф-сессию перед игрой.

Матч между командами пройдет 18 мая на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Динамо» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (40) располагаются на 8-й позиции.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Пари НН – ЦСКА
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Константин Тюкавин

Динамо

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Краснодар

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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Зенит

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И К Ж
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