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Сегодня, 13:42

Семак: «Нам нужно думать только о своей игре, на этом мы и делаем акцент»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что во время заключительных туров РПЛ сине-бело-голубым важно сосредоточиться исключительно на своей игре.

В 29-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде против «Ахмата». Матч пройдет 19 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно сделать все, что мы можем, именно мы. Неважно, как будут играть соперники — и в этом туре, и в следующем. Чтобы оставаться в числе претендентов и бороться за победу в чемпионате, нам нужно думать о своей игре. На этом мы делаем акцент», — приводит пресс-служба петербуржцев слова Семака.

На данный момент «Зенит» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга отстает от лидирующего «Динамо» на два очка.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-05-17-sergey-semak-nam-nuzhno-dumat-tolko-o-svoey-igre-na-etom-my-i-delaem-aktsent.htm
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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