«Сочи» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Сочи» на своем поле примет «Ахмат» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьера.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Юрганов, Бурмистров, Жоаозиньо, Воробьев, Мелкадзе.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев, Харин.

Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Ибишев, Кадыров, Коновалов, Карапузов, Умаев, Конате, Себаи.