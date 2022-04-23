«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Гоцук снова избежал наказания — судьи жалеют защитника
Гоцук снова избежал наказания в матче «Локомотив» — «Нижний Новгород»
На 41-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Нижний Новгород» арбитр Евгений Турбин ошибочно не вынес предупреждение защитнику гостей Кириллу Гоцуку за удар соперника рукой. Судья даже не зафиксировал нарушение правил и не остановил игру.
Эпизод матча «Локомотив» — «Нижний Новгород».
В 22-м туре Гоцук ошибочно избежал удаления во встрече со «Спартаком» (1:1).
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|
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|
2
|Динамо
|25
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|4
|5
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|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
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|25
|11
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|38
|
8
|Ахмат
|25
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|2
|13
|29-34
|32
|
9
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|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
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|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
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|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
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|25
|7
|5
|13
|32-44
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|
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|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
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|21
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30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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