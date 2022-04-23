Гоцук снова избежал наказания в матче «Локомотив» — «Нижний Новгород»

На 41-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Нижний Новгород» арбитр Евгений Турбин ошибочно не вынес предупреждение защитнику гостей Кириллу Гоцуку за удар соперника рукой. Судья даже не зафиксировал нарушение правил и не остановил игру.

Эпизод матча «Локомотив» — «Нижний Новгород».

В 22-м туре Гоцук ошибочно избежал удаления во встрече со «Спартаком» (1:1).