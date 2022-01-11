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Смородская отреагировала на информацию о возможном назначении Фарке в «Краснодар»

20:14
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась по поводу возможного назначения Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

«Тренер — какая-то загадочная вещь, как профессия. Фарке еще должен подойти как «Краснодару», так и Галицкому. Выбор тренера — во многом удача. Когда-то очень давно в дортмундскую «Боруссию» назначили Юргена Клоппа. Всю дальнейшую историю вы знаете», — сказала Смородская «СЭ».

Экс-президент «Локомотива» также поделилась мнением о том, насколько сегодня важны прошлые достижения тренеров.

«У Манчини ничего не получилось в «Зените». От него в Италии уже никто не ждал успехов, но в сборной получилось. Таких примеров много. Клаудио Раньери привел «Лестер» к чемпионству, хотя в него тоже давным-давно никто не верил. Поэтому тренерский вопрос очень многофакторный. Нужно также смотреть, подходит ли тип футбола конкретному клубу», — добавила Смородская.

Ранее Фарке тренировал «Норвич», «Липпштадт» и вторую команду дортмундскую «Боруссию».

«Краснодар» занимает пятое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 29 очков в 18 матчах.

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Микеле Антонов все материалы автора

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