Гаджиев считает, что Галицкий принял взвешенное решение, пригласив Фарке в «Краснодар»

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался по поводу возможного назначения Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

По данным skysport.de, 45-летний немецкий специалист возглавит «Краснодар».

«Ничего не могу сказать, потому что ничего не знаю о Фарке. Также не понимаю, на чем основывается этот выбор. Единственное хорошо знаю, что это решение всесторонне взвешено. Сейчас времени на принятие решений было мало, тем более, учитывая неправильный уход Гончаренко. Он же ушел сам, на что-то обидевшись. Однако одно знаю точно. Галицкий — человек талантливый. Опрометчивых решений он не принимает», — сказал Гаджиев «СЭ».

Гаджиев также отреагировал на слова Галицкого в 2018 году, когда он заявил, что ему не нужны иностранцы в качестве тренеров.

«Галицкий выдерживал эту позицию. Мурад Мусаев все же завоевал бронзу с «Краснодаром». Галицкий хотел сохранить специалиста в клубе, но он сам ушел. У нас сейчас присутствует дефицит тренеров. Приглашение таких относительно известных тренеров говорит о том, что у нас стало меньше денег в чемпионате. Игроки тоже стали ниже уровнем. Ресурс уменьшился. Надеемся, что денег в будущем будет больше, учитывая, что подписали новые телевизионные контракты. А так, в очередной раз хочется сказать, что надо готовить игроков, тренеров. Нужно заниматься более фундаментально этими вопросами. Конечно же, это проблема, которую за год-два не решить», — добавил Гаджиев.

Ранее Фарке тренировал «Норвич», «Липпштадт» и вторую команду дортмундскую «Боруссию».

«Быки» занимают пятое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 29 очков в 18 матчах.