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Сегодня, 22:29

Смолов — о погодных условиях: «Это явно не для болельщиков. Кубковым матчем с «Зенитом» можно было заканчивать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

— Как оцените матч?

— Хорошо, что удалось добиться победы. Тем более, «Рубин» много не пропускает. У них была беспроигрышная серия, даже победная. Хорошо, что в последней домашней игре победили. Могли забивать больше в конце. Но чего-то не хватило.

— Что скажете про погодные условия?

— Условия такие как и обычно у нас в декабре. Ничего нового. Только в прошлом году закончили раньше, а так последние лет восемь играем до этих чисел.

— Это не для болельщиков?

— Это явно не для болельщиков. Не знаю, кто компетентен в этом вопросе, и кто отвечает. Кубковым матчем с «Зенитом» в этом году можно было заканчивать. Тем более, если календарь позволяет перенести матчи, — сказал Смолов.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Оренбург

 14 1 4
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