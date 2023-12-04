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Пиняев — о спаде после перехода в «Локомотив»: «СМИ оказывают медвежью услугу»

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о критике в свой адрес, которую он получал после перехода в московскую команду.

«Ожиданий, наверное, было слишком много. И СМИ оказывают медвежью услугу — сначала носят на руках, а после неудачного периода не вспоминают о том, что этому возрасту свойственна нестабильность. До моего гола в Самаре считали, сколько матчей не забивал, а потом, после гола, перестали что-либо писать и говорить. К сожалению для СМИ, я не дал повода снова написать про себя статью, — думаю, они очень жалеют об этом», — приводит «РБ Спорт» слова Пиняева.

Пиняев перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года, подписав контракт с московской командой на три года. Всего 19-летний нападающий провел 36 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

До этого футболист выступал в «Крыльях Советов». На его счету 8 забитых мячей и 6 голевых передач в 45 играх за самарскую команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pinyaev-o-spade-smi-okazy-vayut-medvezh-yu-uslugu/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
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3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
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