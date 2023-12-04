Пиняев — о спаде после перехода в «Локомотив»: «СМИ оказывают медвежью услугу»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о критике в свой адрес, которую он получал после перехода в московскую команду.

«Ожиданий, наверное, было слишком много. И СМИ оказывают медвежью услугу — сначала носят на руках, а после неудачного периода не вспоминают о том, что этому возрасту свойственна нестабильность. До моего гола в Самаре считали, сколько матчей не забивал, а потом, после гола, перестали что-либо писать и говорить. К сожалению для СМИ, я не дал повода снова написать про себя статью, — думаю, они очень жалеют об этом», — приводит «РБ Спорт» слова Пиняева.

Пиняев перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года, подписав контракт с московской командой на три года. Всего 19-летний нападающий провел 36 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

До этого футболист выступал в «Крыльях Советов». На его счету 8 забитых мячей и 6 голевых передач в 45 играх за самарскую команду.