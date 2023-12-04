Смолов назвал правильным шагом переподписание контракта с Тюкавиным

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал продление контракта форварда Константина Тюкавина с московским клубом до 2028 года.

«Все поздравили его. Он пять раз коридор пробегал. Ему все почки отстучали. Еще в ресторане проставится и еще один такой контракт подпишет. Были сомнения, что он перейдет в «Зенит», потому что слухи были. Понятно, что ситуация не очень была понятна для него самого, но он хотел остаться. Все рады. Мне кажется, что это очень правильный шаг для обеих сторон. Со стороны не казалось, что это влияло на него», — сказал Смолов.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

1 декабря бело-голубые объявили о продлении контракта с 21-летним россиянином до конца июня 2028 года.