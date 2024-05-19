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Сегодня, 17:21

Слишкович заявил, что не до конца доволен своей работой в «Спартаке»

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович сравнил матч 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1) с игрой против «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1).

— Что получилось сегодня? И чего не хватило в матче с «Балтикой»?

— Получилось, что забили свои моменты. А в Калининграде сложилось по-другому. Считаю, там мы играли лучше. Но так бывает. Уверен в одном: это был плохой день, когда ничего не получается. Такие игры бывают раз в год, но у нас это случилось в такой важный момент.

— Чему вы научились за время работы со «Спартаком»?

— Тренер учится от хороших игроков, а в «Спартаке» таких игроков много. В «Спартаке» ты 24 часа должен быть сконцентрирован, потому что это большой клуб. Ты думаешь о команде и на стадионе, и дома. И мне нравится, что в «Спартаке» есть такое давление. Это ответственность не только за команду, но и перед всеми болельщиками. К сожалению, мы не достигли своей цели в Кубке. Поэтому я не могу быть до конца доволен своей работой.

— Ваш отец — известный тренер. Что он вам говорил и советовал в последнее время?

— Это секрет. Мне повезло, что у меня есть человек, который знает все футбольные вопросы в сто раз лучше меня. Я всегда могу получить совет от него. Я не всегда согласен с его идеями, у меня есть свое мнение. Но он часто мне помогает.

«Спартак» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре сезона красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч пройдет 25 мая.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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В «Рубине» объяснили, почему извинились за шутку Безрукова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Краснодар

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П
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Локомотив

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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 23 1 4
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