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Сегодня, 17:15

Слишкович — об уходе Джикии: «Грустный момент, я не принимал участия в решении»

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопросы после победы команды над «Рубином» (3:1) в 29-м туре РПЛ.

— Заслуженная победа, — начал Слишкович. — Момент, которым я недоволен — это последние 15 минут. «Рубин» играл длинными передачами, и на поле появилась нервозность. Мы легко теряли мяч, а нужно было просто успокоить ситуацию. А так в целом хорошая игра — забили три гола, одержали заслуженную победу.

— Принимали ли вы участие в решении по Джикии?

— Нет, это решение клуба. Это грустный момент: он выигрывал со «Спартаком», был капитаном, был важным игроком в раздевалке. Он не первый и не последний, кому приходится уходить из команды. По-человечески жалко. Но я не боюсь за будущее Георгия, он будет играть хорошо в новой команде. Жизнь продолжается, мы с ним еще много раз увидимся.

— Общались уже со Станковичем?

— Нет, еще не разговаривали. Я давно знал об этом решении. И сегодня, и раньше, и еще одну игру я хочу правильно сделать свою работу. Постараемся выиграть последнюю встречу. Пообщаемся с Деяном — тогда и будет мнение о нем как о человеке и о тренере. Раньше мы никогда не пересекались.

— Вас уже оценивают как главного тренера. Если будет подходящее предложение от клуба из России, что скажете?

— Думаю только о последней игре. А потом — на море! — сказал Слишкович.

«Спартак» 18 мая объявил об уходе 30-летнего защитника по окончании сезона. Джикия выступал за красно-белых с января 2017 года. 19 мая он вышел в стартовом составе команды на матч с «Рубином» (3:1) в 29-м туре РПЛ.

После игры Джикию покачали футболисты «Спартака», а сам игрок совершил круг почета по стадиону.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Джикия об уходе из «Спартака»: «Все только начинается»

Слишкович заявил, что не до конца доволен своей работой в «Спартаке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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