Силкин: «Краснодар» способен замахнуться на чемпионство в этом сезоне»

Российский тренер Сергей Силкин высказался об игре «Краснодара» в первом круге РПЛ.

«Краснодар» провел очень сильный первый круг, они заслуженно лидирует в таблице. В матче против «Зенита» они смотрелись солидно, ни в чем не уступали, могли и выиграть этот матч. Думаю, они способны замахнуться на чемпионство, это тренерская команда. Но впереди еще второй круг, посмотрим, как они пройдут эту дистанцию. Любая осечка может стать решающей», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

После 15 матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. На втором месте — «Зенит» (30 очков). Замыкает тройку «Динамо» (25 очков).