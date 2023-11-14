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Сегодня, 18:01

Смородская считает, что Пиняев не готов быть лидером «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре нападающего железнодорожников Сергея Пиняева в сезоне-2023/24.

«В атаке «Локомотива» много сумбура и мало мысли. Команда играет очень нестабильно. В этом сезоне не было побед на классе, когда за результат игры можно было не переживать. Форма Пиняева? Сергей не готов быть лидером атак «Локомотива», ему надо прибавлять. Ничего выдающегося пока не показал», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

19-летний Пиняев забил один мяч и отметился 3 голевыми передачами в 15 играх текущего сезона РПЛ.

«Локомотив» завершил первый круг чемпионата России на седьмом месте с 24 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-pinyaev-ne-gotov-by-t-liderom-lokomotiva/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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