Силкин: «То, что «Динамо» взяло на сборы молодежь, — важно. Но ребята еще сыроваты для первой команды»

Ветеран «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, нужен ли бело-голубым форвард Федор Смолов, у которого летом истекает контракт с командой.

«Федор обладает большим опытом. Если он в быту нормальный, то, как говорится, за одного битого двух небитых дают. Возможно, Смолов нужен. Если он с претензиями, тогда нет», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Силкина.

Также он высказался о том, что на сборы с первой командой «Динамо» поехало несколько молодых игроков.

«То, что взяли молодежь, — это важно. Они заслужили это. На них ведь глаз упал, а не просто тренер сказал, давайте возьмем молодых ребят. Их берут как ближайший резерв. Будут ребята играть или нет — второй вопрос. Все зависит от них, как они себя проявят. Но, думаю, парни еще сыроваты для первой команды. К тому же «Динамо» не хватает опытных игроков», — добавил специалист.

После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).