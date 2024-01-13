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Силкин: «То, что «Динамо» взяло на сборы молодежь, — важно. Но ребята еще сыроваты для первой команды»

Алина Савинова
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Ветеран «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, нужен ли бело-голубым форвард Федор Смолов, у которого летом истекает контракт с командой.

«Федор обладает большим опытом. Если он в быту нормальный, то, как говорится, за одного битого двух небитых дают. Возможно, Смолов нужен. Если он с претензиями, тогда нет», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Силкина.

Также он высказался о том, что на сборы с первой командой «Динамо» поехало несколько молодых игроков.

«То, что взяли молодежь, — это важно. Они заслужили это. На них ведь глаз упал, а не просто тренер сказал, давайте возьмем молодых ребят. Их берут как ближайший резерв. Будут ребята играть или нет — второй вопрос. Все зависит от них, как они себя проявят. Но, думаю, парни еще сыроваты для первой команды. К тому же «Динамо» не хватает опытных игроков», — добавил специалист.

После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005532088_silkin_to_chto_dinamo_vzyalo_na_sboryi_molodej__horosho_no_rebyata_esche_syirovatyi_dlya_pervoy_komandyi
Сергей Силкин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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