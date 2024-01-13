Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:02

Измайлов: «Балтика» давно следила за Арбузовым, у него большой потенциал»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о переходе в калининградскую команду Ярослава Арбузова и Виталия Лисаковича.

«Наш спортивный блок давно следил за Ярославом Арбузовым. У него большой потенциал и мы надеемся, что в «Балтике» Ярослав сумеет его раскрыть. Разумеется, это трансфер на перспективу, поэтому трудовое соглашение заключено на такой длительный срок. Что касается Виталия Лисаковича, то это опытный игрок, у которого за плечами не один десяток игр не только в РПЛ, но и на международном уровне. Уверены, что Лисакович сможет нам помочь этой весной», — цитирует Измайлова Metaratings.ru.

19-летний Арбузов подписал с «Балтикой» контракт до июня 2028 года. 25-летний Лисакович пришел в калининградский клуб из «Рубина» на правах аренды до конца текущего сезона.

На данный момент «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 18 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/ravil-izmailov-baltika-davno-sledila-za-arbuzovym-u-nego-bolshoi-potencial-323590/
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
0
Читайте также
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Биография Дианы Дэвис: детство и карьера выступающей за Грузию дочери Тутберидзе
Политолог заявил о смене Будановым позиции по России
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Безуглов рассказал о состоянии новичка ЦСКА Мусаева
Скопинцев: «У «Динамо» в этом сезоне лучшие шансы завоевать титул за последние 20 лет»
Силкин: «То, что «Динамо» взяло на сборы молодежь, — важно. Но ребята еще сыроваты для первой команды»
Селюк назвал странным возможный переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА
Источник: «Краснодар» может купить Ежова из «Крыльев» за 120 миллионов рублей
В «Зените» опровергли новость о переходе Кругового в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин: «То, что «Динамо» взяло на сборы молодежь, — важно. Но ребята еще сыроваты для первой команды»

Юран из прессы узнал об уходе Севикяна: «Никакой потери нет, он слабенько провел концовку чемпионата перед паузой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости