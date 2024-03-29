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Сегодня, 21:50

Силкин считает, что «Динамо» потеряло шансы в борьбе за чемпионство

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение бело-голубых от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Такое поражения говорит о том, что был разный уровень готовности у игроков. Часть игроков к сборной привлекалась, а кто-то с командой тренировался. Такое ощущение, что команда не подготовилась к этой игре. А «Ростов» наоборот, создал настолько много моментов, что могло быть еще хуже. «Динамо» уже ни за что не борется, потому что они проиграли сегодня. «Зенит», я думаю, уже не отпустит. Если выиграет, то отрыв уже будет 5 очков. Там и ловить уже нечего будет», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и вышел на седьмое место.

Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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