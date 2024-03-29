Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:47

Пивоваров — о чемпионской гонке после поражения «Динамо»: «Ничего не потеряно!»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4).

— Цели «Динамо» — выигрывать в каждом матче и бороться за самые высокие места. Надо отметить, что матч был благотворительный. Надо поблагодарить болельщиков, что пришли на матч, поддержали команду. Все деньги будут отправлены пострадавшим. «Ростов» заслужил победу. Возможно, игроки «Динамо» не вернулись [со сборов]. В чемпионской ли мы гонке? Ничего не потеряно!

После игры 22-го тура «Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является «Зенит», который набрал 40 очков в 20 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
4
1
Читайте также
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Илья Ковальчук с супругой воспитывают четверых детей
Сервисы назвали сферы с наибольшим интересом к молодым специалистам
Карпин опозорил «Динамо», команда Лички сдала борьбу за чемпионство? Что случилось в матче «Динамо» - «Ростов»
Британия передала Украине танки в неполной комплектации
В Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Мохеби раскрыл секрет своей результативности: «Карпин сказал, что нужно действовать спокойно»
Личка: «Все зависит от матчей «Зенита» и «Краснодара». «Динамо» в роли догоняющего»
Лещенко объяснил поражение «Динамо» от «Ростова» перерывом на матчи сборных
«Ростов» разгромил «Динамо». Бело-голубые действительно борются за золото?
Булыкин назвал причину поражения «Динамо» в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев — о чемпионской гонке в РПЛ: «Все закончено? Спросите у «Динамо»

Силкин считает, что «Динамо» потеряло шансы в борьбе за чемпионство
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости