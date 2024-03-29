Булыкин назвал причину поражения «Динамо» в матче с «Ростовом»

Экс-футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение бело-голубых от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Динамо» плохо вошли в эту игру. «Ростов» же наоборот был заряжен и в хорошей физической форме: как они прессинговали, как они бежали, боролись. И за счет этого появлялись моменты, которые они реализовали. «Динамо» просто провалило первый тайм. После 3:0 вернуться в игру тяжело. Все отразилось на результате матча», — сказал Булыкин «СЭ».

«Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и находится на седьмом месте.

(София Кузнецова)