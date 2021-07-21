Шварц рассказал, в чем заключается цель «Динамо» на сезон

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем первого тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» рассказал о цели команды на сезон.

— Будем ли отдавать в аренду кого-то из вратарей? Нам нужны все три вратаря, так как у нас длинный сезон, — сказал Шварц. — Лещук — сильный вратарь, он проявил свои качества. Шунин на протяжении долгих лет играет в «Динамо». Каждый вратарь для нас важен.

Противостояние с Комличенко? Он мастеровитый игрок. Это мы увидели в прошлом сезоне. Но кого предпочтет Карпин — это решение главного тренера «Ростова». Для нас важно разбирать игру всех по отдельности, не только Комличенко.

Сколько пропустит Грулев? В пятницу он точно не примет участие, а дальше будем смотреть по ситуации.

Цель на сезон? У нас достаточно молодая команда. Для нас приоритет — это ее развитие. Можете быть уверены, что все в нашем тренерском штабе, в том числе я, достаточно амбициозны. Однако пока я не могу говорить о целях на сезон, потому что у нас еще не сформирован состав.

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в пятницу, 23 июля. Начало встречи — в 20.00 (мск).