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Радимов — о Глушенкове: «В последние годы в РПЛ лучшие распасовщики не отдавали больше десяти передач»

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Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и ЦСКА Владислав Радимов оценил игру полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Я чуть похвастаюсь, я, по-моему, в какой-то год девятнадцать голевых за «Зенит» отдал. И выиграл этот спор. У Глушенкова сейчас четырнадцать, если мне не изменяет память. А в последние годы в РПЛ лучшие распасовщики не отдавали, по-моему, больше десяти передач, это так мало. Поэтому я очень рад за Глушенкова, он молодец.

Моменты у их ворот все равно создаются, и создаются в немалом количестве. Да, молодцы, наверху, но с их составом, где практически вся молодежь, вся сборная России, они обязаны находиться совсем наверху. Галактионов — молодец, выправил сложную ситуацию без Дзюбы, да и разобрался с Дзюбой, в Оренбурге его не было. Но летом, в межсезонье, все равно надо думать, как баланс в игре соблюдать, потому что крен в сторону атаки существует2, — сказал Радимов «РБ Спорт».

После 28 туров «Локомотив» идет на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков. Железнодорожники еще не потеряли шансы на чемпионства. У лидируюшего «Динамо» 53 балла.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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